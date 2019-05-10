الرئيس الكيني يأمل في توصل الأطراف السودانية لاتفاق شامل

عبّر الرئيس الكيني، اوهورو كينياتا، عن أمل بلاده في تمكّن المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والشركاء الآخرون، من الوصول إلى ترتيبات شاملة تصب في استقرار وازدهار السودان، من خلال عملية الحوار الجاري.

ونقل سفير جمهورية كينيا بالخرطوم، آرون سوقي، خلال لقائه يوم الخميس بالقصر الجمهوري، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، نقل رسالة صداقة ودعم من الرئيس الكيني اوهورو كينياتا للمجلس العسكري، أكد فيها عمق العلاقات بين البلدين.