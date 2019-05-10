محاولة جديدة لفض اعتصام "مدني" بالقوة

حاولت جهة امنية فض اعتصام ولاية الجزيرة بودمدني – وسط السودان- وذلك بعد إزالة المتاريس التي نصبت أمام مقر أمانة حكومة ولاية الجزيرة بشارع النيل.

وقالت هبة حاتم إن جهات معروفة لديهم حاولت فض الاعتصام بالقوة عند الساعة السادسة من صباح الخميس بعد ان القت القبض علي اثنين من الثوار واقتادتهم للقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وقامت بضرب احدهم حتى نقل إلى المستشفي وتم اسعافة بأورنيك (8) بعد ان تم فتح بلاغ ضد الجهة.

وقال الطيب ابوشبكة (سنعمل على تأمين منطقة الاعتصام بتقسيم المجموعات ولن نبرح المكان حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوداني وذلك بكنس كل رموز العهد البائد واصلاح وترتيب وضع الدولة)، وأضاف (لن نعود الى منازلنا إلا ونحن منتصرون وكل محاولات بث الاشاعات بقصد كسر همتنا لن تزيدنا الا قوة ونحن متمسكين بمبادئ الثورة التي خلعت حزب المؤتمر الوطني الذي جثم علي صدور الشعب السوداني ثلاثين عاما).

واكد ابوشبكة ان طريق النيل بودمدني والذي تم فتحة لمدة (5) ساعات اغلق مرة اخري بالمتاريس وبقوة الثوار. ودخل اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش الذي بدأ في 6 ابريل الماضي في الشهر الثاني، برغم من تنحي الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة ويشكل المجلس العسكري.