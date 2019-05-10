عمر الدقير متوعداً المجلس العسكري قد يلقي مصير البشير

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير ان المجلس الانتقالي العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض تسليم السلطة وقال في حوار متلفز مع قناة العربي الجديد لا أعتقد أن حزب الأمة داعم للمجلس العسكري .

وأضاف الدقير بحسب الاحداث نيوز ان المجلس العسكري الانتقالي تعامل مع وثيقة الإعلان الدستوري على أنها دستور كامل وهذا غير صحيح واضاف‏ من شارك النظام السابق لا يجب أن يكون معنا خلال الفترة الانتقالية

‏معركتنا الأساسية هي استرداد السلطة للشعب واردف بالقول نريد علاقات خارجية مبنية على مصالح شعبنا وشدد على انهم يريدون حكومة مدنية كامله الدسم وقال ‏ نريد أغلبية مدنية في الحكم وان إطالة أمد التفاوض في السودان غير إيجابي ومضر بالثورة.