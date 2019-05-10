اتحاد الغرف التجارية يعلق علي شُحنة الذهب المضبوطة بواسطة الدعم السريع

أبدى اتحاد الغرف التجارية استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع لطائرة تحمل شحنات من الذهب بنهر النيل.
وقال رئيس غرفة المعادن المكلف بالاتحاد إبراهيم أبوبكر إنهم يستغربون لما حدث اليوم لشركة “مناجم للمعادن” لأن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة ومكتملة من بنك السودان، وذلك بحصولها على فورمات (إكس) الخاصة بالتصدير، بجانب إجراءات الجمارك.
وذكر أن الشحنة مبرمجة مسبقاً لتصدير 96.5 كيلو من الذهب داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية بإخطار قوات الدعم السريع والجهات الأمنيه بأن الشركة تملك تصاديق مسبقة.
وشدد على أن شركة مناجم حاصلة على امتياز تعدين كغيرها من الشركات صاحبة الامتياز، وكشف أن الطائرة مستأجرة من شركة أمنيةوتم التعاقد معها.
وطالب الأجهزة الأمنية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات المطللوبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً وأضاف لابد من تحري الصدق.
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