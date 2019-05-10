عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الجمعة 10 مايو 2019

أخبار اليوم:

قوات الدعم السريع تضبط طائرة لدي قيامها بتهريب الذهب بنهر النيل.

الدكتورة مريم الصادق تصدر بياناً تدحض فيه الشائعات حول زيارتها للامارات .

مقتل ٩ اشخاص في احداث دامية بكرري والجيش والشرطة يتدخلان .

مدير التحرير بـ (أخبار اليوم) يتجه لجرائم المعلوماتية في مواجهة اساءات وتهديدات .

السفراء الاجانب يواصلون زيارة المعتصمين وآخرهم السفير الامريكي .

السوداني

بلاغ ضد البشير وآخرين لتنفيذهم انقلاب 1989

“الحرية والتغيير”: مفاوضاتنا القادمة مع المجلس العسكري ستكون لتسليم السلطة

تفاصيل ضبط”241″ كيلو ذهب..والي البحر الأحمر: رصدنا اختراقات لمجالنا الجوي

الإرصاد: توقعات برياح عنيفة بأجزاء واسعة في البلاد

محامون يدفعون ببلاغ ضد البشير وآخرين

مصرع”9″ أشخاص في اشتباكات بين جنوبيين بالخرطوم

عمال غاضبون يشلون الحركة داخل الموانئ ببورتسودان

الانتباهة

إحباط تهريب كميات ضخمة من الذهب بطائرة خاصة

انتشار أمني واعتقالات في جوبا تحسبًا لاحتجاجات”16″ مايو

مقتل”9″ أشخاص في اشتباكات أجانب بالخرطوم

رئيس الجنوب يجتمع بمجلس الأمن ويتعهد بتسليم سلمي للسلطة

صراع جديد بين الأندية والاتحاد

مبروك مبارك سليم: التخلص من حكم الأخوان المسلمين جمعنا بالإمارات والسعودية

توقف جلسات غسيل الكلى بسبب انعدام المياه

مسيحيون سودانيون يطلقون مبادرة”سكر رمضان علينا”

توزيع مصل الوقاية من السحائي في ساحة الاعتصام

تمويل بـ”110″ ملايين دولار لسودانير

التيار

تفاصيل جديدة حول ضبط طائرة خاصة محملة بالذهب

أحداث دامية بين لاجئين من جنوب السودان تخلّف قتلى ومصابين

المالية تلغي عطاءً خاصًا باستيراد أسمدة

مريم المهدي تكشف الدوافع الحقيقية لرحلة الإمارات

أصحاب مصانع: انقطاع الكهرباء يهدد بالتوقف عن العمل

إلغاء تخصيص مساحة “571” فدانًا للهيئة العربية

Advertisements

الجريدة

إجراءات قانونية ضد مدبري انقلاب الإنقاذ المدنيين والعسكريين

مريم المهدي تكذّب استلامها أموال من الإمارات ولقاء دحلان

الدعم السريع: البلاد تمرّ بمنعطف خطير وهناك محاولات لـ”شيطنتنا”

تجمع المهنيين: التطبيق العملي لإعلان قوى الحرية خط أحمر

شكاوى من انعدام المياه والكهرباء بمنطقة عبود بمحلية المناقل

الحركة الشعبية: جهود سلفاكير لم توحدنا وعقار وعرمان اجتمعا مع قوش بتشاد

الصيحة

ضبط موظفة استلمت”10″ مليارات جنيه من حساب رئاسة الجمهورية

إعفاء معتز موسى ومطرف وياسر يوسف وكرار التهامي من الخارجية

مدير شرطة نهر النيل يكشف لـ”الصيحة” تفاصيل طائرة الذهب

والي البحر الأحمر يكشف تفاصيل أحداث”جبل آر”

لجنة لحصر وتسلم ممتلكات وأصول الوطني بالشمالية

توزيع مصل وقاية السحائي بساحة الاعتصام

والي الشمالية يعفي مدير شؤون الخدمة ويعين مديرًا تنفيذيًا لدنقلا

إعفاء الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأزرق

حميدتي يوجه بتكملة مشروعات السكة حديد

الرئيس الكيني يأمل في توصل الأطراف السودانية لاتفاق شامل

آخر لحظة

تحريك إجراءات قانونية جديدة ضد البشير

إحباط تهريب ذهب بواسطة طائرة خاصة

مقتل وجرح عشرات الأجانب في اشتباكات بالخرطوم

التغيير: سنفاوض العسكري لتسليم السلطة فقط

إقالات لمسؤولين بالولايات..تحذيرات من رياح عنيفة مثيرة للغبار

الغرفة التجارية: إجراءات شحنة الذهب المضبوطة”صحيحة”

الأصم: العسكري يتلقى الرؤى والأفكار من رموز نظام البشير

السفيرة الهولندية: نشجع المحادثات بين الأطراف السودانية

سلفاكير:”6″ أشهر غير كافية لتشكيل الحكومة

الوطن:

عريضة ضد الرئيس المخلوع وآخرين بتهمة تقويض النظام الدستوري "89"

ضبط طائرة بنهر النيل تابعة لشركة أجنبية تهرب الذهب

"الحرية و التغيير": مفاوضاتنا المقبلة مع المجلس من أجل تسليم السلطة

الدقير يتوعد المجلس العسكري بمصير البشير

- أصحاب مصانع: انقطاع الكهرباء يهدد بالتوقف عن العمل.