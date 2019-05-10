توقف جلسات غسيل لمرضى الكلى بسبب انقطاع المياه

شكا العشرات من مرضى الكلى بمدينة الخرطوم بحري، توقف إجراءات جلسات غسيل الكلى بسبب انقطاع المياه، وأفاد شهود عيان أن وحدة غسيل الكلى بجمعية زراعة الكلى بمدينة بحري تعطلت عن العمل نتيجة لانقطاع المياه حسب المسؤولين بالوحدة.

وقالت تيسير أحمد والدة أحد الأطفال (17) الذين يجرون غسيل كلى بالوحدة حسب صحيفة آخر لحظة، أن ابنها لم يتلقى جرعته من الغسيل نسبة لانقطاع المياه، وأضافت “تأجلت جلسة ابني للغسيل منذ يوم السبت وحتى أمس ما يعرضه لخطر فقدان الحياة”، وأشارت إلى أن الأطباء والفنيين يتعللون بانقطاع المياه.

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وواصلت قائلة “ليس ابني وحده فهناك العشرات ينتظرون طوال اليوم لأجل أن تأتي المياه، وتبدأ جلسات الغسيل حيث أن بالمجمع (20) وحدة للعلاج”، وتعاني أحياء ومناطق بالعاصمة من انقطاع الكهرباء والمياه ما سبب سخطاً شعبياً واسعاً على إدارة الكهرباء والمياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)