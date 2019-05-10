السفيرة الهولندية: نشجع المحادثات بين الأطراف

أكدت وزارة الخارجية حرص المجلس العسكري الانتقالي وجميع القوى السياسية المعنية على أن تكون هناك حكومة مدنية بصلاحيات كاملة، واطلعت وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفيرة الهام إبراهيم محمد أحمد سفيرة هولندا بالخرطوم، على الجهود الجارية للوصول لوفاق سياسي حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وذكرت أن الرسائل التي تصل من الأطراف الإقليمية والدولية رسائل إيجابية تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار السودان واستقرار المنطقة ككل.

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من ناحيتها قالت السفيرة الهولندية حسب صحيفة آخر لحظة، إن حكومتها تشجع المحادثات بين الأطراف المعنية المختلفة في البلاد، وأعربت عن قناعتها بأن ذلك ربما يستغرق بعض الوقت، وذكرت أن بلادها مستعدة للمساهمة في جهود إعادة بناء السودان خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)