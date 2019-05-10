برعاية السفير السعودي بالخرطوم “بواعث الخيرات” تدشن افطار عابر طريق

تدشن مبادرة بواعث الخيرات افطار عابر طريق يوم الجمعة الخامس من شهر رمضان المبارك، ويستهدف الإفطار عدد من الشوارع الرئيسية ممن لايدركون الإفطار في منازلهم من عابري الطريق، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365

وتأتي المبادرة برعاية كريمة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان الأستاذ علي بن حسن جعفر وسيتم تدشين انطلاقة المبادرة بالسفارة السعودية بالخرطوم.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد دشن قبيل رمضان بفندق السلام روتانا بالخرطوم، مشروع توزيع سلال غذائية في شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠هـ، بكلفة تقدر بأكثر من (549) ألف دولار، استفاد من المشروع 68,625 فرداً، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، بتشريف سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، وممثلا للمجلس العسكري الإنتقالي وجمع من المسئولين.

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)