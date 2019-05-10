الأصم: (العسكري) يتلقى الرؤى والأفكار من رموز نظام البشير

جزم القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، أن قوى المعارضة لم تصل بعد إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الانتقالي، رغم وصفهم رده على الوثيقة الدستورية التي دفعت بها قوى الحراك الشعبي لترتيبات السلطة الانتقالية بأنه سلبي، وأعاد التفاوض إلى نقطة البداية.

وقال الأصم حسب صحيفة آخر لحظة، ليس هناك تراجع في التوافق بيننا والمجلس العسكري، على الرغم من وجود كثير من نقاط الخلاف.

Advertisements

وأضاف القيادي بتجمع المهنيين أن المجلس العسكري ليس لديه القدرة على الاستمرار في السلطة وحده، لأنه لا يملك مفاتيح السلطة، وواضح أن له تحركات ونحن نعلم أنه يتواصل مع رموز النظام السابق الموجودين حول المجلس العسكري، يقدمون له بعض الرؤى والأفكار، لكن نحن ما زلنا نريده أن يكون على قدر المسؤولية الواقعة عليه في الانتقال الاستقرار والتماسك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)