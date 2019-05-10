تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * (مريم الصادق) تنفي لقاءها (محمد دحلان) في الإمارات * (37) حزباً سياسياً وحركة يدشنون تحالف القوى السياسية السودانية * جنوب السودان ينشر بكثافة قوات الحرس الجمهوري بشوارع جوبا تحسباً للانتفاضة الشعبية * سحب (571) فداناً من الهيئة العربية للإنماء الزراعي بالجزيرة * (المهدي) يكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه بـ(قوش) و(هارون) قبل ساعات من عزل (البشير) * قوى الحرية والتغيير: مفاوضاتنا القادمة مع العسكري ستكون من أجل تسليم السلطة فقط * ضبط طائرة تتبع لشركة أجنبية تهرب الذهب بنهر النيل صحيفة آخر لحظة: * تحريك إجراءات قانونية جديدة ضد (البشير) * إحباط تهريب ذهب بواسطة طائرة خاصة * مقتل وجرح عشرات الأجانب في اشتباكات بالخرطوم * التغيير: سنفاوض العسكري لتسليم السلطة فقط * إقالات لمسؤولين بالولايات * الغرف التجارية: إجراءات شحنة الذهب المضبوطة (صحيحة) * حميدتي يوجه بتنفيذ مشروع السكة الحديد (بورتسودان – سنار) * مريم المهدي تكشف الدوافع الحقيقية لرحلة الإمارات Advertisements * الأصم: (العسكري) يتلقى الرؤى والأفكار من رموز نظام البشير صحيفة الإنتباهة: * إحباط تهريب كميات ضخمة من الذهب بطائرة خاصة * انتشار أمني واعتقالات في جوبا تحسباً لاحتجاجات (16) مايو * مقتل (9) أشخاص في اشتباكات أجانب بالخرطوم * مريم الصادق: لم أتلق أموالاً من الإمارات * الإرصاد تحذر من رياح عنيفة تجتاح البلاد * مسيحيون سودانيون يطلقون مبادرة (سكر رمضان علينا) * تمهيدية نقابة الصحافيين تحذر من تشكيل لجنة تسييرية دون مشاورتها * توزيع مصل الوقاية من السحائي في ساحة الاعتصام صحيفة السوداني: * بلاغ ضد البشير وآخرين لتنفيذهم انقلاب 1989 * الحرية والتغيير: مفاوضاتنا القادمة مع المجلس العسكري ستكون لتسليم السلطة فقط * تفاصيل ضبط (241) كيلو ذهب.. والي البحر الأحمر: رصدنا اختراقات لمجالنا الجوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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