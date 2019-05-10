شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الاتفاق النووي مفيد لكل من إيران والاتحاد الأوروبي، مشددًة أن على طهران التفكير مليا بكيفية التصرف في المستقبل قبل الانسحاب من الاتفاق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، بمدينة سيبيو الرومانية، علقت خلاله على إعلان إيران عزمها الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي. وذلك بحسب وكالة “الأناضول”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا ميركل توجه رسالة إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.