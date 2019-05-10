خوفا من صواريخ “بدر 3″… إسرائيل تبني جدارا أسمنتيا على حدود غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت قناة عبرية إن الحكومة الإسرائيلية ستشرع في خطة جديدة لبناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية الـ”12″، مساء أمس الخميس، بأن إسرائيل ستشرع في خطة بناء جدار خرساني مدمج مع تقنيات ذكية على طول مسارات السكة الحديدية، بالقرب من كيبوتس إيريز وسديروت، في منطقة غلاف غزة.

وأوردت القناة العبرية أن الجدار الخرساني المدمج مع تقنيات حديثة هو الحل الرادع والمصمم لحماية القطار الذي يسير في المنطقة المكشوفة من جهة قطاع غزة، من أجل منع احتمال حدوث ضربة صاروخية من غزة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تكلفة الخطة المقترحة تبلغ 100 مليون شيكل، وبأن وزارتي المالية والدفاع تبحثان مسألة تمويل هذه الخطة، التي ترى القناة أنها باتت ملحة.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان وزارة النقل الإسرائيلية أن الوزارة نقلت الكثير من الطلبات لمجلس الأمن القومي، وللمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” للحصول على أذن بالبدء في توفير ميزانية للجدار الخرساني.

سبق أن نشر الموقع الإلكتروني العبري “ديبكا”، صباح الثلاثاء الماضي، أن حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في قطاع غزة، استخدمت للمرة الأولى صواريخ “بدر 3” الإيرانية، ذات القدرات الكبيرة، والتي لم ترها بلاده من قبل.