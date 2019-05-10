رجل أعمال سوري رئيساً للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية

أعلن الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، أحد المنظمات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية عن انتخاب رجل الاعمال السوري الدكتور المهندس محمد فرعون رئيسا للاتحاد وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة الاسكندرية المصرية.

واختارت الجمعية العمومية رجل الاعمال السوري الدكتور المهندس "محمد فرعون" لرئاسة الاتحاد بالأغلبية المطلقة للأصوات وذلك بناء على خبرته في مجال التجارة الالكترونية و البرمجيات و الذكاء الصنعي و الدفع الالكتروني و الحكومة الالكترونية أكاديميا وعمليا.

ويعتبر تعين "محمد فرعون "بالخطوة المهمة لتفعيل و اثراء العمل الاقتصادي العربي المشترك

و في اول تصريح للدكتور فرعون اكد بأنه سعيد بهذا الانجاز و الذي سيحاول من خلاله تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال حزمة من الانشطة و الاستثمارات المشتركة كي تستطيع البلدان العربية تجاوز الصعوبات التي تعترض عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية سعياً لكي تتبوأ الدول العربية مكانة مرموقة في العالم في هذا المجال... منوهاً إلى أن الشباب العربي أصبح يملك معرفة علمية جيدة يتوجب توظيفها في هذه القطاعات..

و يذكر ان الدكتور محمد فرعون مؤسس و مساهم في مجموعة فرعون والتي تحوي عدة شركات أهمها شركة الحلول المثلى لأنظمة التكنولوجيا، و مزود خدمة الانترنت "سوا" الذي يعتبر من اوائل مزودات الخدمة منذ عام ٢٠٠٦ في سورية

و له شركات عديدة في قطاع التكنولوجيا اهمها مزود خدمة التطبيقات لايك.

نتمنى للدكتور فرعون التوفيق لاسيما انه من الطاقات العربية و السورية الشابة و الذي استطاع ان يثبت جدارة كبيرة خلال فترة وجيزة من العمل.