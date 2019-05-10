رجل أعمال سوري رئيساً للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية

ويعتبر تعين "محمد فرعون "بالخطوة المهمة لتفعيل و اثراء العمل الاقتصادي العربي المشترك
و يذكر ان الدكتور محمد فرعون مؤسس و مساهم في مجموعة فرعون والتي تحوي عدة شركات أهمها شركة الحلول المثلى لأنظمة التكنولوجيا، و مزود خدمة الانترنت "سوا" الذي يعتبر من اوائل مزودات الخدمة منذ عام ٢٠٠٦ في سورية
و له شركات عديدة في قطاع التكنولوجيا اهمها مزود خدمة التطبيقات لايك.
نتمنى للدكتور فرعون التوفيق لاسيما انه من الطاقات العربية و السورية الشابة و الذي استطاع ان يثبت جدارة كبيرة خلال فترة وجيزة من العمل.
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