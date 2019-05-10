بالفيديو : سحور المعتصمين بالقيادة العامة .. أصناف متعددة ومطالبات بدعم الصائمين

وثق عدد من الشباب المعتصمين بساحة القيادة العامة – وثقوا فترة السحور التي تبدأ في الساعات الاولى من صباح رمضان عبر الاغنيات الجماعية والضرب على بعض الاواني والطبول لايقاظ النائمين.

وكشفت جولة للسحور عبر الطرق المختلفة التي يتواجد فيها المعتصمون الذين يبيتون ليلتهم بساحة الاعتصام – كشفت عن الاصناف التي تقدم للمعتصمين في السحور وهي وجبات من(الارز باللبن والقراصة والفتة وساندوتشات الطعمية) هذا وطالب موثقوا فترة السحور المواطنين بدعم وجبة السحور للمعتصمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)