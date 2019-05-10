التاريخ: 09-مايو-2019
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اتهم الاستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة الاصلاح الان خلال مقابلة تلفزيونية جمعته بالدكتور امجد فريد الناطق الرسمي لقوى اعلان التحرية – اتهم المجلس العسكري بانه واقع تحت سطوة قوى التغيير والحرية مضيفا بانه (مستسلم استسلام كبير ومنبطح ولا يرى قوة غيرها) مشيرا الى انهم كقوة سياسية وكافراد شاركوا في الثورة التي اسقطت النظام البائد.
هذا وقد وجدت افادات رزق استنكارا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض امتدادا للنظام المخلوع حيث كتب احدهم قائلا :(لا كيزان بعد اليوم. حسن رزق حركة إسلامية التي دمرت البلد و مكنت الإسلاميين) بينما كتب اخر: (احي الدكتور امجد ويمثلني وتجمع المهنين يمثلني الف مره.وتبا علي الكيزان والاسلامين للااسلامين الخونا للارض والشعب يسقط رزق والشعبي وازيالهم الموتمر للاوطني للااسلامين خاينين الامانه والارض والشعب يسقطه تجار الدين الفساد الحراميه ..امجد ياوطني حرا الي الامام)
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :قيادي اسلامي يتهم المجلس العسكري (بالانبطاح) لقوى التغيير ورواد المواقع يرفضون حديثه عن الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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