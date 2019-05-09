تعرف على رسائل نجوى كرم وشيرين في إعلان شركة سعودية" (فيديو)

حظي إعلان شركة الاتصالات السعودية "زين" لشهر رمضان هذا العام، برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز المليون مشاهدة على "يوتيوب"، بعد 4 أيام فقط من طرحه.

ويحمل الإعلان السعودي رسالة هي "الدين تمام الأخلاق"، والذي تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، ويجمع المطربتين المصرية واللبنانية شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم.

وتضمن العمل المشترك بين المطربتين، رسالة إنسانية مليئة بالحب والانفتاح على الآخر والسلام والإيمان.

وتقول كلمات الأغنية: "لن نتفارق نبقى رفاق، فالدين تمام الأخلاق، لا تخرس سجنا يحب الله مسجونه، لا تخدش طفلا تستتر بدين وتخونه، لا تكسر قلما لتصادر رأيه فالفكرة حية، لا تفصّل فتواك كي ترضي مولاك فالله سيلقاك، ولما تقف في المفترق بين طوائف وفرق سر أينما قلبك خفق سيهدي الله قلبا صدق فالله منتهى الطرق".