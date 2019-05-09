اليونان: مزاعم تركيا عن الجرف القاري "غير صحيحة واعتباطية"

قالت اليونان في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن المزاعم التركية السابقة حول حدود جرفها القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية، وغير صحيحة، واعتباطية".

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الخميس، عن القائم بأعمال مندوب اليونان لدى الأمم المتحدة، السفير ديونيسيوس كالامفريز، أن "الادعاءات التركية الواردة في رسالة مؤرخة 18 مارس 2019، المتعلقة بحدود جرفها القاري في المنطقة البحرية لشرق المتوسط، لا أساس لها من الناحية القانونية، وأنها غير صحيحة، واعتباطية، لدرجة أنها تتجاهل الحقوق السيادية لليونان في المنطقة، لا سيما المناطق البحرية الشرعية لجزر دوديكانيس".

وجاء في الرسالة "تود اليونان أن تكرر التأكيد مرة أخرى أنه، وفقاً للمبدأ الثابت لقانون البحار، تتمتع الجزر بغض النظر عن حجمها بالحق الكامل في المناطق البحرية، الجرف القاري المنطقة الاقتصادية الخالصة، مثل أي أراض أخرى على اليابسة".

وأشارت الرسالة، إلى أن "السياسة الثابتة لليونان هي تسوية أي مسألة معلقة مع جيرانها، بحسن نية ووفقاً للقانون الدولي".

وتضمنت الرسالة أيضاً أن اليونان تدحض "الادعاءات التركية المذكورة، وتعتبرها دون سند قانوني فيما يتعلق بحقوق اليونان السيادية، وتدعو تركيا إلى احترام الحقوق السيادية لجميع الدول في المنطقة البحرية المذكورة، وفقاً للقانون الدولي".