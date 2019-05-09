البيت الأبيض: ترامب يعتزم ترشيح شاناهان وزيرا للدفاع

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، وزيرا للدفاع.

ويخالف ترامب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى.

وخضع شاناهان للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من بوينغ عندما كان يعمل بالبنتاغون، لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

وشغل شانهان منصب وزير الدفاع بالإنابة، بعدما استقال جيمس ماتيس من المنصب في ديسمبر الماضي غداة إعلان ترامب انسحاب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا والبالغ عددها نحو ألفي جندي بأسرع وقت، معتبرا أن تنظيم داعش قد هُزم.