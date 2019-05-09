الدقير: المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق اذا رفض تسليم السلطة

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير؛ ان المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض تسليم السلطة.
واضاف في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس؛ ان المجلس العسكري تعامل مع وثيقة الإعلان الدستوري التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير على أنها دستور كامل وهذا غير صحيح.
وسقط الرئيس المخلوع عمر البشير في الحادي عشر من ابريل الماضي عقب احتجاجات عمت كل البلاد.
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