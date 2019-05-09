بالفيديو: العازف عوض أحمودي يشن هجوماً عنيفاً على النظام ويتهم الحكم درمة بتعذيبه

شن عازف العود الشهير عوض أحمودي هجوماً عنيفاً على الحكم البائد وفترة نظام الإنقاذ مشيراً إلى العديد من الممارسات والسياسات الفاسدة التي كان يتبعها ، لافتاً إلى سياسة التمكين التي يتم من خلالها تعيين الخريجين بواسطة الانتماء السياسي للحزب حيث قال:(ممكن تتخرج بدرجة امتياز ويعينو طيش الدفعة).

وقال أحمودي خلال استضافته في برنامج (ديوان رجال ) بأنه تعرض لمواقف تشير إلى عدم الحرية في ممارسة الفن حيث ذكر بأن القائمين على الأجهزة الإعلامية اشترطوا عليه تقديم أغنيات وطنية إذا أراد التسجيل ، وذلك في العام 1994م ، مشيراً إلى منعه تسجيل أغنياته العاطفية.

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ومن جهة أخرى اتهم أحمودي الحكم درمة بأنه كان يعذبهم عندما كان يتولى تحكيم المباريات التي يكون طرفها فريق الهلال حيث قال له:(غلبتنا كتير سوي ليك نغمة عذبتنا عذاب) وقام بعزف المقطوعة التي انتشرت آنذاك وهي نغمة(درن لي يا درمة درن لي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)