البنك المركزي يقرر فك تجميد حسابات منظمة الشهيد

التاريخ: 09-مايو-2019
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قرر بنك السودان المركزي فك تجميد حسابات منظمة الشهيد بالبنوك والشركات والجهات التابعه لها.
وكشف منشور صادر عن بنك السودان المركزي وعليه توقيع مدير إدارة الشؤون المصرفية “مشاعر محمد إبراهيم” والإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، وقد تحصلت “أخبار الخليج 365” على نسخه من المنشور الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي .
وأوضح المنشور أنه استناداً على خطاب رئاسة الجمهوريه بتاريخ 7 مايو وخطاب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 8 مايو وبالإشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 والخاص بتجميد جميع الحسابات المصرفية بالجنيه السوداني والنقد الأجنبي داخل وخارج البلاد لبعض الجهات فقد تقرر فك تجميد حسابات منظمة الشهيد والشركات والجهات التابعه لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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