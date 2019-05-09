الكشف عن 3 أسماء بارزة مرشحة لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن دارة نادي برشلونة قد حسمت أمرها تجاه المدرب إرنستو فالفيردي وذلك بعد الخروج المُذل من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان نادي برشلونة قد سقط أمام ليفربول برباعية نظيفة على الآنفيلد في إياب دور نصف نهائي البطولة الأوروبية رغم أن البارسا كان متفوقاً بثلاثية نظيفة على الكامب نو.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الهولندي كومان، وتشافي هيرنانديز، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من المُرشحين لتدريب البارسا خلفاً لـ "فالفيردي".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة هي مسألة وقت لا أكثر رغم حسم لقب الدوري الاسباني.
والجدير بالذكر أن كومان هو حالياً يدرب منتخب هولندا لكرة القدم منذ 2018 وسبق له تدريب عدد من الفرق مثل إيفرتون وساوثهامبتون وفالنسيا وبنفيكا وفينورد.
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