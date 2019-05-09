بنك السودان المركزي يقرر فك تجميد حسابات منظمة الشهيد

قرر بنك السودان المركزي فك تجميد حسابات منظمة الشهيد بالبنوك والشركات والجهات التابعه لها. وأوضح منشور صادر من البنك المركزي وممهور بتوقيع مدير إدارة الشؤون المصرفية مشاعر محمد إبراهيم والإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، أنه واستنادا على خطاب رئاسة الجمهوريه بتاريخ 7 مايو وخطاب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 8 مايو وبالإشاره إلى التعميم الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 والخاص بتجميد جميع الحسابات المصرفية بالجنيه السوداني والنقد الاجنبي داخل وخارج البلاد لبعض الجهات فقد تقرر فك تجميد حسابات منظمة الشهيد والشركات والجهات التابعه لها.

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