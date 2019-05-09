وأكدت ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وقبول البروتكول الإلحاقي، قائلة: "تصريحات الملا روحاني أثبتت مرة أخرى أنه يجب إزالة المشاريع النووية اللاوطنية، النظام ولبقاء كيانه بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل والحروب في المنطقة".
وأوضحت رجوي، أنه سبق وأعلنت المقاومة الإيرانية مراراً، أن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، ووقف التخصيب، وقبول البروتكول الإلحاقي، ووصول حرّ للمفتشين إلى المراكز والمنشآت المشبوهة للنظام، هي عوامل ضرورية لتخلي الملالي عن القنبلة النووية".
كانت هذه تفاصيل خبر رجوي: يجب إزالة المشاريع النووية للملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.