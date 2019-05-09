أسطورة ليفربول يظهر مع قميص صلاح أمام برشلونة

ظهر ستيفن جيرارد أسطورة فريق ليفربول مع قميص، محمد صلاح نجم الريدز الذي ارتداه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من المدرجات أمام برشلونة.
وغاب صلاح عن لقاء ليفربول وبرشلونة والذي انتهى 4-0 للريدز بسبب الإصابة، لكنه دعم زملائه من ملعب أنفيلد وظهر بقميص عليه عبارة " never give up"، أي لا تستسلم.
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.
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