تفاصيل مصرع 9 أشخاص من قبيلة أجنبية في أحداث شغب بكرري

كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن تفاصيل تداعيات أحداث الشغب لقبيلة أجنبية من إحدى قبائل دول الجوار بمنطقة الثورة الحارة 80 بمحلية كرري، والتي أودت بحياة 9 أشخاص، ووقوع عدد من الإصابات، وأوقفت خلالها أكثر من 150 متهماً.

وأوضح مدير شرطة المحلية، العميد شرطة عبدالرؤوف الضو طبقاً لـ”إعلام شرطة ولاية الخرطوم” أنه إثر وقوع خلافات قديمة ومناوشات بين أفراد القبيلة منذ فترة بعدد من مناطق الولاية خاصة جنوبها انتقلت تداعياتها للمنطقة متخذة طابع العنف بالأسلحة البيضاء الذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص.

وأشار العميد عبدالرؤوف إلى أن الأحداث بدأت صباح الأربعاء، حيث تلقت الشرطة بلاغاً بوقوع مشاجرة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتم تمشيط المنطقة بيد أنه تجددت الاشتباكات بين المجموعتين في الساعات الأولى من الصباح بفضاء المنطقة حيث تم العثور على 6 جثث بينما تم العثور على جثتين في وقت لاحق،

هذا وقد تم إخراج قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة والقبض على المتهمين، وما زالت أعمال التمشيط بالمنطقة جارية لحسم الأمر والقبض على المتفلتين.