اللجان الصحية توزّع مصل الساحي في ميدان الاعتصام

وزّعت اللجان الصحية داخل ساحة الاعتصام أمام مقرة القيادة العامة للجيش بالخرطوم مصل الوقاية من “السحائي” للمعتصمين تحسباً لأي إصابات مُحتملة نظراً للأجواء الساخنة في شهر رمضان فضلاً عن الزحام وتدفق أعداد كبيرة إلى ساحة الاعتصام.

وأكد الطبيب د. محمد مالك محمد الطاهر المشرف على إحدى عيادات الاعتصام الميدانية، عدم وجود أي حالات إصابة بالتهاب السحائي وسط المعتصمين، وأعلن أنهم وزعوا مصلاً للوقاية للمعتصمين نسبة لتدفق الناس وللأجواء الحارة هذه الأيام، وأوضح أن معظم الحالات التي وصلتهم عبارة عن التهابات عادية أو إصابات ميدان أيام إطلاق النار في الأيام الأولى من اعتصام القيادة .

وكشف المشرف على العيادة بساحة الاعتصام خلف الله صديق طبقاً لـ (سونا) اليوم “الخميس” أن هناك ما لا يقل عن مئة حالة بالإلتهابات العادية تصل إليهم يومياً وقد تصل إلى مئتين في بعض الأحيان، وأشار لوجود صيدلية مركزية خاصة بالاعتصام، وأكد وجود أدوية بعيادات ساحة الاعتصام قال إنها قد لا تتوافر خارجها تصل عن طريق فاعلي خير من خارج السودان، ونوه لوجود معمل للتحاليل الطبية.

وتوجد بساحة الاعتصام سبع عيادات ميدانية، تضم أطباء متطوعين وتعالج حالات من داخل الساحة وخارجها، ويوجد بها أدوية الإسعافات الأولية.