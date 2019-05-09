انخفاض مخزونات الجملة في أمريكا خلال مارس

تراجعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة قليلا، في مارس، مع تسجيل المبيعات أكبر زيادة في حوالي عشرة أشهر.

وعدلت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بيانات مخزونات الجملة لتظهر انخفاضا قدره 0.1 بالمئة بعد أن كانت مستقرة في القراءة الأولية. وهذا هو أول تراجع لمخزونات الجملة منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

وكانت مخزونات الجملة ارتفعت 0.4 بالمئة في فبراير، وعلى أساس سنوي صعدت مخزونات الجملة 6.7 بالمئة في مارس.

واستقر مكون مخزونات الجملة الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي بأن تراكم المخزون ساهم بمقدار 0.65 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي للاقتصاد في الربع الأول من العام والذي بلغ 3.2 بالمئة.

وقفزت مبيعات الجملة 2.3 بالمئة في مارس آذار، وهي أكبر زيادة منذ مايو 2018، بعد صعودها 0.3 بالمئة في فبراير.