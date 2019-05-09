د.شداد يصفع أندية الممتاز للمرة الثانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل الصراع بين اتحاد كرة القدم السوداني وأندية الممتاز إلى منعرجٍ جديد بعدما رفض رئيس الاتحاد كمال شداد الاجتماع معها للمرة الثانية على التوالي. وبحسب مصادر لـ”باج نيوز” فإن رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني اجتمع مع الأندية المنضوية تحت لواء الممتاز، وأبدت اعتراضها على قرار شداد بعدم مقابلتها وأقرّت بأن خطوته غريبة. وفي ذات السياق، شهد الاجتماع الذي ضم أندية الممتاز وممثل الاتحاد طرد الفاتح باني لسكرتير لجنة التحكيم عامر عثما بعد محاولته دخول قاعة الاجتماع وسط تأييد من ممثلي الأندية.

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