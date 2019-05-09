أصحاب مصانع : انقطاع الكهرباء يهدد بالتوقف عن العمل

الخليج 365 :

كشف عدد من أصحاب المصانع عن عدم انتظام الإمداد الكهربائي للقطاع الصناعي مؤكدين أن ذلك يهدد باتلاف المواد الخام والماكينات العاملة بالمصانع.

وقطع الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السابق عباس على السيد في حديثه لـ(باج نيوز) بوجود معاناة حقيقيه فى القطاع الصناعي نتيجة نقص الإمداد مؤكداً أن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى توقف المصانع وتلف الماكينات والمواد الخام إضافة لتوقف العمالة.

وقال إن الكهرباء منذ أكثر من شهرين مقطوعه عن القطاع الصناعي وأنه في أحسن الأحوال يصل إليهم الإمداد الكهربائي يوماً لينقطع فى اليوم التالي مشيراً إلى انعكاس تذبذب الإمداد على تحمل المصانع لخسائر كبيرة داعياً إلى معالجة مشكلات القطاع الصناعي خاصة الإمداد الكهربائي.

وقال أحد أصحاب المصانع فضل عدم ذكر اسمه إنهم يسجلون البلاغات عند إدارة الكهرباء دون حدوث أي معالجات مما يضر كثيراً بالمصانع وشدد على تسريع معالجة المشكله لتفادي توقف المصانع عن العمل.