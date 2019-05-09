اتحاد الكرة السوداني يصدر برمجة منافستي النخبة والتحدي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني برمجة مباريات دوري منافستي النخبة والتحديّ وذلك اليوم”الخميس”.
وتقرّر أنّ تبدأ المنافسة في الثالث عشر من الشهر الجاري بمواجهة الهلال الخرطوم والشرطة القضارف، فيما يقابل الأهلي شندي ومريخ الفاشر.
وفي المقابل، ستنطلق منافسة دوري التحدي بلقاء الأهلي مروي ونظيره هلال كادوقلي في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وكانت اتحاد كرة القدم السوداني قد علّق النشاط الرياضي لأجلٍ غير مسمى قبل أن يتمسّك بمواصلة المنافسة على الرغم من رفض الأندية إكمال الموسم.
ورفعت الأندية المنضوية تحت لواء الدرجة الممتاز مذكّرة لاتحاد كرة القدم السوداني الأحد قبل أنّ تجد التجاهل من رئيس الاتحاد كمال شداد.
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