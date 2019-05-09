فضائياتنا في رمضان .. أرض السمر تخطف الأضواء .. !!.. بقلم خالد لقمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

.. بمرور سريع على قنواتنا الفضائية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان المعظم لم أجد جديداً يذكر يمكن أن نقول عليه جديداً ومبتكراً .. الحال كما هو، بل ازداد (درناً) و(طيناً) .. برامج الأغاني الصارخة الماجنة هي المشترك الأعظم في أكثر أوقات البث أهمية في الخارطة البرامجية باعتبارها تمثل ذروة المشاهدة وهو أمر لا أدري من الذي رسخه في العقلية المنتجة لمثل هذه البرامج ومن الذي زرعه في أذهان أصحاب هذه القنوات ومالكيها والتي عدد مقدر منها يحسب الآن للحكومة والآخر قريب منها .. من قال لهؤلاء أن قمة الإمتاع للمشاهد السوداني في رمضان تتمثل في مشاهدته للأغاني .. ؟ .. هل هنالك دراسة .. أو حتى مسح عام لمزاج الغالبية العظمي من قطاعات المجتمع السوداني يؤكد هذا.. ؟ .. ولكن المدهش الذي استوقفني خلال تجوالي (الريموتي) هذا أن وجدت تلفزيون السودان القومي (الأب البايولوجي لكل القنوات السودانية) قد اتجه هذا العام اتجاهاً آخر بعرضه لسلسة (أرض السمر) الوثائقية في نسختها الجديدة للعام 2019م .. وذلك في ذات الوقت الذهبي (عقب الإفطار) والذي تعرض فيه القنوات الأخرى تلك البرامج الغنائية وبالتأكيد وعبر عرضه لهذه السلسلة المدهشة في هذا التوقيت، فقد كسب التلفزيون القومي هذه الدورة الرمضانية في أكثر ساعاتها أهمية على الإطلاق ويكون بذلك قد حرر نفسه من هذه اللعنة (لعنة الغناء عقب إفطار رمضان المبارك.. شهر القرآن والخير والإيمان) عبر هذه السلسلة الوثائقية الفريدة التي قلبت المشهد التلفزيوني رأساً على عقب كما قال بذلك بروفيسور “علي شمو” خبيرنا الإعلامي الكبير.. إذاً مبروك تلفزيون السودان الذي يبث هذه السلسلة وبالرغم من أن جل القنوات الفضائية تبث هذه السلسلة خلال هذا الشهر، إلا أن تلفزيون السودان وعبر بثه لها في أعلى ساعات البث مشاهدة خلال شهر رمضان يكون قد كسب الجولة بذكاء يحسد عليه عبر قراءته السليمة والمواكبة لمستجدات الوضع السياسي الراهن بانعكاساته القوية على الوضع والحال الاجتماعي بالبلاد .. مبروك تلفزيون السودان ومبروك مخرجنا العالمي “سيف الدين حسن” منتج ومخرج هذه السلسلة المدهشة وفريقه الفني والبرامجي ..