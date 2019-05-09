إعفاء أمين عام حكومة ولاية النيل الأزرق

أصدر اللواء الركن أحمد عبد الرحيم شكرت الله والي ولاية النيل الأزرق المكلف اليوم قراراً بإعفاء السيد نصر نقد نصر من منصب الأمين العام للحكومة. كما أصدر الوالي المكلف قراراً آخـــــــر بحسب سونا – بتكليف السيد جلال الدين المنصور محمد أحمد بتصريف أعباء منصب الأمين العام للحكومة. ووجه القرار أمانة الحكومة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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