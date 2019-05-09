خلافات قبلية تؤدي لمصرع (9) أجانب وإصابة العشرات بالخرطوم

التاريخ: 09-مايو-2019
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تمكنت شرطة محلية كرري بمعاونة وحدات مشتركة من القوات المسلحة من احتواء أحداث شغب قبلية أجنبية من إحدى قبائل دول الجوار بمنطقة الثورة الحارة (80)، أدت إلى مقتل (9) أشخاص ووقوع عدد من الإصابات.
وأوضح العميد شرطة عبد الرؤوف الضو مدير شرطة المحلية في تصريح (لإعلام شرطة ولاية الخرطوم) أن أثر وقوع خلافات قديمة ومناوشات بين أفراد القبيلة منذ فترة بعدد من مناطق الولاية خاصة جنوبها انتقلت تداعياتها للمنطقة متخذة طابع العنف بالأسلحة البيضاء الذي أدى إلى مقتل (9) أشخاص، وتم القبض على أكثر من (150) متهما.
وأشار العميد عبد الرؤوف بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء – إلى أن الأحداث بدأت صباح الأمس حيث تلقت الشرطة بلاغا بوقوع مشاجرة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتم تمشيط المنطقة بيد أنه تجددت الاشتباكات بين المجموعتين في الساعات الأولى من الصباح بفضاء المنطقة حيث تم العثور على (6) جثث بينما تم العثور على جثتين في وقت لاحق، هذا وقد تم إخراج قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة والقبض على المتهمين وما زالت أعمال التمشيط بالمنطقة جارية لحسم الأمر والقبض على المتفلتين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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