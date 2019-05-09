الشمالية: لجنة لحصر وتسلم ممتلكات وأصول حزب المؤتمر الوطني

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا قضى بتشكيل لجنة لحصر وتسلم ممتلكات وأصول الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني بالولاية الشمالية وذلك استنادا إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، حيث جاء تشكيل اللجنة برئاسة المقدم ملاذ حسن محمد سرور وعضوية آخرين يمثلون شرطة الولاية والإدارة القانونية وديوان المراجع القومي ووزارة المالية والقوى العاملة ورئيس جهاز رقابة العربات الحكومية والأمانة العامة لحكومة الولاية الشمالية. وحدد القرار بحسب وكالة السودان للأنباء – مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في تسلم كل الأصول والممتلكات الخاصة بالواجهات التابعة للمؤتمر الوطني (اتحادات ومنظمات) وحجز الأرصدة المالية والحسابات وتسلم المستندات واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواقع تأمينا شاملا وتسليم العهد لوزارة المالية والقوى العاملة وكذلك تشكيل لجان فرعية بالمحليات وأية اختصاصات أخرى تراها اللجنة مناسبة تساعد في تنفيذ مهامها، على أن ترفع اللجنة تقريرها لوالي الولاية الشمالية المكلف خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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