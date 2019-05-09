الرئيس الكيني يأمل في توصل الأطراف السودانية لاتفاق شامل

عبّر الرئيس الكيني، اوهورو كينياتا، عن أمل بلاده في تمكّن المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والشركاء الآخرون، من الوصول إلى ترتيبات شاملة تصب في استقرار وازدهار السودان، من خلال عملية الحوار الجاري.

ونقل سفير جمهورية كينيا بالخرطوم، آرون سوقي، خلال لقائه يوم الخميس بالقصر الجمهوري، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، نقل رسالة صداقة ودعم من الرئيس الكيني اوهورو كينياتا للمجلس العسكري، أكد فيها عمق العلاقات بين البلدين.

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وأكد الفريق عبدالخالق،بحسب الشروق – حرص السودان على الارتقاء بمستوى العلاقات بين السودان وكينيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما روابط تاريخية عميقة.

إلى ذلك أكد السفير الكيني قوة العلاقات السودانية الكينية وتجذرها، مشيداً بالنهج السلمي للتغيير الأخير في السودان، مؤكداً حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، الذي قال إن استقراره يمثل استقراراً لكل القرن الأفريقي.

وأشار السفير آرون إلى أن السودان وكينيا يعملان معاً في عدد من الملفات من بينها مكافحة الإرهاب وترسيخ السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان، والعمل على تحقيق السلام في الصومال ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، مضيفاً أن السودان وكينيا تجمعهما علاقة تجارية واقتصادية متطورة خاصة أن السودان مستورد رئيس للشاي الكيني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)