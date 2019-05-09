دينكا ابيي يطالبون المجلس العسكري بالخدمات

التاريخ: 09-مايو-2019
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طالب الأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون دينكا ابيي بالسودان مريال كوات لو دينق بضرورة الاسراع بتكوين حكومة مدنية لتحسين الاوضاع الاقتصادية بالمنطقة .
وقال في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء – إن الوضع الاقتصادي متدنٍّ بمنطقة ابيي منذ عهد النظام البائد حيث تشهد المنطقة عدم توفر خدمات الحياة ووسائل التنمية، مؤكدا أن كل مواطني المنطقة متمسكون بأن ابيي سودانية اصلية.
ودعا الى فتح مركز الرقم الوطني لكل ابناء ابيي في جميع انحاء البلاد بدلا من المركز الواحد قائلا إن سلاطين المنطقة على عهد بأنهم سيكونون حضورا في هذه المراكز لمعرفة من هم الذين ينالون الرقم الوطني.
وقدم مريال عدة مقترحات لتحسين الاوضاع الاقتصادية بالمنطقة وتحسين معاش الناس، مشيرا الى ان هذه المقترحات ارسلت الى المجلس العسكري لتضمن في دستور الفترة المقبلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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