إذن عبور يتسبب في تأجيل زيارة رجل أعمال للخارج

تسببت الإجراءات الخاصة بالحصول على إذن عبور الأجواء في إلغاء إقلاع طائرة رجل الأعمال وجدي ميرغني، المتوجه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأول، الأمر الذي أدى لعدم لحاقه بالاجتماع المنعقد في ذات اليوم بأديس أبابا.

وبحسب (آخر لحظة) أن تأجيل زيارة وجدي حدثت نتيجة لتأخر الحصول على الإذن وليس كما أشيع بوضعه ضمن قائمة رجال الأعمال المحظورين من السفر للخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)