تسببت الإجراءات الخاصة بالحصول على إذن عبور الأجواء في إلغاء إقلاع طائرة رجل الأعمال وجدي ميرغني، المتوجه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأول، الأمر الذي أدى لعدم لحاقه بالاجتماع المنعقد في ذات اليوم بأديس أبابا.
وبحسب (آخر لحظة) أن تأجيل زيارة وجدي حدثت نتيجة لتأخر الحصول على الإذن وليس كما أشيع بوضعه ضمن قائمة رجال الأعمال المحظورين من السفر للخارج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إذن عبور يتسبب في تأجيل زيارة رجل أعمال للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.