مقتل 9 أشخاص في اشتباكات دامية بين قبيلتين جنوب الخرطوم

نشبت اشتباكات دامية بين قبيلتين من دولة جنوب السودان شمالي أم درمان خلفت “9” قتلى وعدد من الجرحي بين الطرفين، واحتوت شرطة محلية كرري بمعاونة وحدات مشتركة من القوات المسلحة أحداث شغب نشبت بين المجموعتين بمنطقة الثورة الحارة (80).

وقال مدير شرطة المحلية العميد شرطة عبد الرؤوف الضو في تصريح لـ “إعلام شرطة ولاية الخرطوم” اليوم “الخميس” إن الاشتباكات تعود إلى خلافات قديمة ومناوشات بين افراد القبيلتين منذ فترة بعدد من مناطق الولاية خاصة جنوبها، وإنتقلت تداعياتها وإتخذت هذه المره طابع العنف بالأسلحة البيضاء ما أدى الى مقتل 9 أشخاص.

وأكدت الشرطة القبض على أكثر من 150 متهم وقال الضو إن الاحداث بدأت صباح اليوم حيث تلقت الشرطة بلاغ بوقوع مشاجرة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتم تمشيط المنطقة وأضاف “لكن تجددت الاشتباكات بين المجموعتين في الساعات الأولى من الصباح بفضاء المنطقة وتم العثور على ستة جثث والعثور على جثتين في وقت لاحق” وأكد الضو خروج قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة ألقت القبض على المتهمين وقال إن اعمال التمشيط بالمنطقة مازالت جارية لحسم الأمر والقبض علي المتفلتين.