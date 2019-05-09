نائب رئيس المجلس العسكري يوجه بتكملة مشروعات السكة الحديد

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على أهمية مشروع خط سكة حديد بورتسودان ــ سنار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد. ووجه لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالمدير العام لهيئة سكة حديد السودان إبراهيم فضل الله بحضور مدير شركة (سي ار سي سي 16) الصينية المنفذة للمشروع بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع عبر وزارتي المالية والخارجية. وأوضح مدير هيئة سكة حديد السودان في تصريح صحفي أن خط سكة حديد بورتسودان ــ سنار يبلغ طوله 897 كيلو متر بتكلفة 3 مليارات دولار بتمويل من حكومة الصين. وأوضح أن المشروع يمثل الجزء الأول من مشروع خط سكة حديد بورتسودان ــ داكار في إطار مشروعات مبادرة الطريق والحزام التي تمولها الصين بمبلغ 60 مليار دولار. وأشار فضل الله إلى أن خط بورتسودان سنار سيكون امتدادا لمشروع خط العزازة ــ القلابات ــ المتمة الإثيوبية ــ الذي وافق بنك التنمية الإفريقي على تمويل دراسة جدواه الاقتصادية. وأكد مدير الشركة الصينية مستر هوو الجدوى الاقتصادية العالية لمشروع خط سكة حديد بورتسودان ــ سنار، لافتا إلى استعداد الشركة لتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، معربا عن أمله في تحقيق السلام والازدهار للسودان وشعبه.

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