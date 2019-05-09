منع بيكهام من القيادة لـ 6 أشهر

أصدرت محكمة إنكليزية الخميس قرارا بمنع النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام من القيادة ستة أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه النقال أثناء تواجده خلف مقود سيارته.
وحضر بيكهام جلسة النطق بالحكم اليوم. وارتدى اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بزة رسمية ذات لون رمادي داكن، واكتفى في قاعة المحكمة بذكر اسمه الكامل وتاريخ ولادته وعنوان إقامته.
وأوضحت القاضية كاثرين مور أن بيكهام كان قد تلقى في مراحل سابقة عقوبة حسم ست نقاط من رصيد الرخصة، ما جعله يصل إلى الحد الأقصى المسموح به (12 نقطة)، ما يتطلب بالتالي منعه من القيادة.
وأوضح محامي الادعاء ماثيو سبرات أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته.
في المقابل، رد محامي الدفاع جيرارد تايرل بأن موكله كان يقود سيارته بسرعة بطيئة "ولا يذكر اليوم موضع الشكوى أو هذا الحادث بالتحديد".
وتابع "لا يوجد عذر لما حصل (استخدام الهاتف أثناء القيادة)، لكنه لا يذكر هذا الأمر. سيقر بذنبه وهذا ما حصل".
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