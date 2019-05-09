القضاء العسكري في الجزائر يقرر حبس رئيسة حزب العمال

قررت المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق في القضية التي باتت معروفة إعلاميا بقضية الثلاثي.

وبحسب تلفزيون النهار الجزائري، فقد جرى استدعاء الأمينة العامة لحزب العمال في إطار ما بات يعرف "بقضية الثلاثي" وهم السعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقان في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، ومحمد مدين، والذين يواجهون تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وأفادت مصادر مطلعة "النهار"، بأنه تم إيداع لويزة حنون السجن المدني بولاية البليدة.

وكانت مشاهد بثها التلفزيون العمومي أظهرت لويزة حنون وهي تدخل المحكمة العسكرية بمفردها.

ويعتبر حزب العمال من أقدم الأحزاب الجزائرية، تأسس سنة 1990 بعد الانفتاح السياسي، وينتهج في سياسته خطا يساريا تروتسكيا (خاصة فيما سبق). تترأسه لويزة حنون منذ سنة 2003، وترشحت حنون للانتخابات الرئاسية أعوام 2004 و2009 وكذلك 2014، واحتلت المرتبة الثانية سنة 2009 خلف الرئيس بوتفليقة بأكثر من 600 ألف صوت.