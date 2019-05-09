هاشتاق آخر الأسبوع.. بقلم هناء إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

#أبناء الأحزاب الذين تعاركوا نهار رمضان في غزوة الجهل والسفه بقاعة الصداقة (ديل الضايقين طعم الكراسي) وشركاء النظام السابق في الفساد…

سؤال حلال :

لاحظتوا ليهم بصفقوا متين؟!

أول ما اجيبوا سيرة كراسي متاحة…

المهم رغم الفضائح كتر خيرهم حرقوا أنفسهم بأنفسهم…

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#عارفين نفسهم ما شاركوا في الحراك… فاحتجوا ودقوا جرس…

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#هسة دي أحزاب تقدم رؤى؟ دي تقدم لمحو أمية تربويه أقسم بالله…

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#هذا هو الفرق بين الثوار الجد جد وناس الكراسي…

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#إن شاء الله الصورة وضحت للمجلس العسكري..

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#أحزاب فاااااكه… رئيس الحزب ناس الحزب ما عارفنو….

اتفرجتوا؟!

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#احتفاء كبير بتعيين الأستاذ “جمال الدين مصطفى”

مديراً عاماً للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون….

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#نحن في موسم… مؤتمري ومؤتمرك

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#قال الدكتور “أحمد خالد توفيق”…

كانت الكارثة كلها في الإفراط.. الإفراط في الأمل.. في الحب… في التوقعات…في الانتظار… في كُل شيء

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#ترك المعاصي في رمضان ليس تناقضاً ولا ادعاءً للمثالية إنما هو حبل رجاء بين العبد و ربه على أمل ألا ينقطع

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اللهم اضرب الطامعين بالطامعين وأكرم الثوار بوطن جميل يقوده الأنقياء… والأنقياء فقط.