هاشتاق آخر الأسبوع.. بقلم هناء إبراهيم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
#أبناء الأحزاب الذين تعاركوا نهار رمضان في غزوة الجهل والسفه بقاعة الصداقة (ديل الضايقين طعم الكراسي) وشركاء النظام السابق في الفساد…
سؤال حلال :
لاحظتوا ليهم بصفقوا متين؟!
أول ما اجيبوا سيرة كراسي متاحة…
المهم رغم الفضائح كتر خيرهم حرقوا أنفسهم بأنفسهم…
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#عارفين نفسهم ما شاركوا في الحراك… فاحتجوا ودقوا جرس…
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#هسة دي أحزاب تقدم رؤى؟ دي تقدم لمحو أمية تربويه أقسم بالله…
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#هذا هو الفرق بين الثوار الجد جد وناس الكراسي…
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#إن شاء الله الصورة وضحت للمجلس العسكري..
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#أحزاب فاااااكه… رئيس الحزب ناس الحزب ما عارفنو….
اتفرجتوا؟!
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#احتفاء كبير بتعيين الأستاذ “جمال الدين مصطفى”
مديراً عاماً للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون….
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#نحن في موسم… مؤتمري ومؤتمرك
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#قال الدكتور “أحمد خالد توفيق”…
كانت الكارثة كلها في الإفراط.. الإفراط في الأمل.. في الحب… في التوقعات…في الانتظار… في كُل شيء
….
#ترك المعاصي في رمضان ليس تناقضاً ولا ادعاءً للمثالية إنما هو حبل رجاء بين العبد و ربه على أمل ألا ينقطع
…
اللهم اضرب الطامعين بالطامعين وأكرم الثوار بوطن جميل يقوده الأنقياء… والأنقياء فقط.
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