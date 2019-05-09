العالم في انتظاركم .. !.. بقلم الهندي عز الدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تطاولت مسلسلات الشد والجذب بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ، تلاحقت البيانات والمؤتمرات الصحفية لكلا الطرفين ، دون جديد يُذكر ، أو فائدة تُرجى !

وعلى صعيد الشعب ، بدأ الإحباط يحاصر الجميع ، بمن في ذلك الذين يحاولون التصبر وإظهار خلاف ذلك ، فالأزمات الطاحنة التي تأخذ بخناق المواطن ما تزال هي الأزمات ، بل تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية ، فعادت صفوف البنزين أطول وأغلقت الكثير من محطات الخدمة مداخلها ، حيث لا وقود ! فأين هو الدعم المُعلن من قبل الأشقاء في الخليج ؟

على الصعيد السياسي ، يبدو أن المجلس العسكري متمسك بمشاركة العديد من القوى السياسية في الحكومة الانتقالية ، وقد تجلى ذلك في دعوته لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قدمت رؤاها للمرحلة المقبلة لاجتماع بقاعة الصداقة صباح اليوم ، بينما قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير د. “محمد ناجي الأصم” أمس إنهم لم يتلقوا دعوة رسمية من المجلس العسكري بشأن هذا الاجتماع !

في رأيي .. أخطأ المجلس العسكري بدعوته لاجتماع اليوم ، فالرؤى التي قدمتها القوى السياسية بما فيها أحزاب الحوار الوطني يمكن الاستفادة منها والعمل ببعض ما جاء فيها دون حاجة لمثل هذه الاجتماعات التي تستفز الطرف الآخر المعتصم في الميدان ، وهو الطرف الذي استجاب المجلس للعديد من مطالبه ، وعلى رأسها استقالة رئيس المجلس السابق الفريق أول “عوض ابن عوف” ونائبه الفريق أول “كمال عبدالمعروف” ، ثم قبِل استقالات ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري نزولاً عند رغبة واحتجاج هذا الطرف !!

لم يكن المجلس موفقاً في قبول الاستقالات ، ولم يكن موفقاً وهو يمضي في حوار غير منتج مع قوى سياسية شاركت في النظام السابق ، وأخذت فرصتها في الحكم وفي تقديم برنامجها السياسي .

فليمنح المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير حقها في تشكيل الحكومة ، وفي ذات الوقت لا يقبل تدخلها في حقه في ما يتعلق بالسيادة ، باعتباره الجهة التي تسلمت الحكم واتخذت قرار الإطاحة بالرئيس ممثلة لقيادة القوات المسلحة ، وهي المسؤولة عن حماية الدولة والمحافظة على الأمن القومي بموجب الدستور.

لكن المجلس العسكري وافق على مساومته في حقه السيادي المتعارف عليه في تجارب الثورة وانحياز الجيش لها في السودان كما حدث في أبريل 1985م ، وعليه فليقبل بتمثيل مدني محدود في مجلس السيادة ، ثم يترك أمر تشكيل الحكومة لقوى الحرية والتغيير ، أو للمجموعة الراغبة في التعاون من داخل قوى التغيير ، لأنه من العسير جداً أن يتفقوا جميعاً على تشكيل الحكومة .. صلاحياتها وأسماءها .

الشعب السوداني .. بل كل العالم .. في انتظاركم لتتفقوا دون مزايدات .