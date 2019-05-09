مقتل شاب على يد اربعة سيدات لهذا السبب….

الخليج 365:

اقدمت اربعة سيدات ورجل على قتل شاب وحمل جثته علي كارو ورميها في مكب للنفايات بمدنية حلفا الجديدة وكشف مصدر لكورة سودانية ان السيدات استدرجن الشاب الى وكرهن بزعم اقامته علاقة غير شرعية مع إحداهن وقمن بطعنه وقتله واستعن باحد معارفهن لنقل الجثة بواسطة عربة كارو ورميها داخل مكب نفايات فور أكتشاف الحادثت تم ابلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءات قانونية حيال الحادث. المادة السابقة مصرع واصابة (6) اشخاص من الفلاتة الرحل على يد عصابة مسلحة… المقالة القادمة مفاجأة مدوية تفجرها التحقيقات في قضايا شهداء سبتمبر….

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