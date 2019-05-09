إدارة نادي الهلال تفي بوعدها للاعبين

أوفى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، المستقيل، الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، يوم الأربعاء، بوعده للاعبي الفريق الأجانب والمحليين فيما يتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وتسلم منسوبي فريق كرة القدم المتأخرات المالية، عن شهري مارس وأبريل الماضيين، قبل توزيعها على اللاعبين.

وأشرف مدير الكرة عبد المنعم جميل بعد الحصة التدريبية، على تسليم الجهاز الفني الأجنبي الذي يرأسه التونسي نبيل الكوكي، واللاعبين الأجانب، المتأخرات بالعملة الأجنبية، بينما تسلم اللاعبين المحليين متأخراتهم في شيكات معتمدة.

وكان الهلال قد خاض أول حصة تدريبية، منذ مباراته التي خسرها السبت الماضي، من الشرطة القَضارِف، في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة (ب).

وتغيب عن التدريب كلًا من المهاجم محمد موسى الضي، كما غاب صانع الألعاب محمد دراج، بسبب مشكلة شح المواد البترولية في العاصمة الخرطوم هذه الأيام، التي واجهت حافلة الفريق.