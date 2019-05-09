نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يوجه بتكملة مشروعات السكة حديد

أمن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو علي أهمية مشروع خط سكة حديد بورتسودان _ سنار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد. ووجه لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم مدير عام هيئة سكة حديد السودان إبراهيم فضل الله بحضور مدير شركة (سي ار سي سي 16) الصينية المنفذة للمشروع بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع عبر وزارتي المالية والخارجية. واوضح مدير هيئة سكة حديد السودان في تصريح صحفي أن خط سكة حديد بورتسودان _سنار يبلغ طوله 897كيلو متر بتكلفة 3مليار دولار بتمويل من حكومة الصين. Advertisements واوضح سيادته ان المشروع يمثل الجزء الأول من مشروع خط سكة حديد بورتسودان _ داكار في إطار مشروعات مبادرة الطريق والحزام التي تمولها الصين بمبلغ 60مليار دولار. واشار فضل الله الي أن خط بورتسودان سنار سيكون امتداد لمشروع خط العزازة _القلابات _المتمة الأثيوبية _ الذي وافق بنك التنمية الأفريقي علي تمويل دراسة جدواه الاقتصادية. وأكد مدير الشركة الصينية مستر هوو الجدوي الاقتصادية العالية لمشروع خط سكة حديد بورتسودان _سنار لافتا إلي استعداد الشركة لتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء معربا عن أمله في تحقيق السلام والازدهار للسودان وشعبه.

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