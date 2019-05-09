منذر آل الشيخ: يفتعل أزمات ليغطي على فشله سياسيا واقتصاديا

علق منذر آل الشيخ مبارك ، رجل الأعمال السعودى، على خبر نشرته شبكة سكاى نيوز العربية بان بريطانيا تعرب عن قلقها من قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية. وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر":يحاول أردوغان افتعال الأزمات كي يغطي على فشله داخل تركيا فبعد فضيحة إعادة الإنتخابات وانهيار الليرة التركية هاهو يعتدي على دولة مجاورة ليشغل الرأي العام في الداخل".

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