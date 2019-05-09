تراشق بالكراسي بين القوى السياسية بقاعة الصداقة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مقاطع لفيديو يوثق اشتباكات بالأيدي والكراسي بين عدد من مكونات القوى السياسية بالبلاد، خلال اجتماع للجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قال الأربعاء، إنه تسلم 177 رؤية مكتوبة للفترة الانتقالية، غير أنه وجد أن الاختلافات بين رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير والرؤى الأخرى قليلة، وأوضح أنه سيعمل على مصاحبة القوى السياسية في مجلس السيادة وفق شراكة حقيقية
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