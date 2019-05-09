أخبار لا تفوتك| أزمة بدارفور.. وتفاصيل طائرة الذهب الموقوفة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



تفاصيل جديدة بشأن طائرة الذهب الموقوفة في السودان

أفاد مصدر بوزارة المعادن السودانية بأن الطائرة التي تم توقيفها لنقل كميات كبيرة من الذهب تابعة لشركة "مناجم" المغربية، وذلك بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الطائرة التي كانت بحوزتها كميات من الذهب، تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها للخرطوم من منطقة قبقه الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيف الطائرة، ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحا لتحرك الطائرة".

وأوضح المصدر أن "قبل سقوط الحكومة السابقة كانت من مهام جهاز الأمن الاقتصادي التابع، هي مراقبة وإعطاء التصاريح للشركات العامة بالتعدين بنقل إنتاجها من مناطق التعدين إلى الخرطوم أو أماكن أخرى حسب التصاريح".

ولفتت إلى أن "هذه المهام الأمنية تقوم بها حاليا قوات الدعم السريع".

وأكد المصدر أن "شركة مناجم المغربية كانت في طريقها للخرطوم لنقل 84 كيلو من الذهب من منطقة قبقه إلى الخرطوم، فقامت قوات الدعم السريع، باعتراضها لعدم وجود تنسيق مسبقا وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الحالية".

وأشار المصدر إلى أن شركة مناجم هي "شركة كبيرة وتعمل بتقنيات فرنسية متطورة في مجال التعديل ولها عدة افرع في الدول الأفريقية".

وضبطت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، كميات كبيرة من الذهب أثناء محاولة تهريبها للخارج عبر طائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية بولاية "نهر النيل" شمال البلاد.

وجاء في بيان صحفي، لقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، أكدت فيه "ضبط طائرة خاصة بشركة أجنبية تشرع في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل".

وفاة وإصابة (336) مواطناً بالحصبة في شرق دارفور

كشفت مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشرق دارفور، دار السلام عبد الله، عن وفاة وإصابة (336) مواطناً بالحصبة في محليات الولاية المختلفة، وسجّلت محليتا بحر العرب وأبو جابرة أكثر الإصابات.

وأعلنت دار السلام في تصريحات أنّ أغلب المصابين من الأطفال، وأكّدت وفاة (26) منهم بنسبة (7%)، ونوهت إلى أن المرض منتشرٌ في الـ (8) محليات عدا شعيرية التي قالت إنها لم تُبلِّغ عن إصابة.

وناشدت دار السلام، الأُسر بأخذ الحيطة والحذر وتناوُل الجرعات المُتعلِّقة بالحصبة بالمراكز الصحية.

ازمة حادة في مياه الشرب وانقطاع مستمر للكهرباء بالضعين

يعاني مواطنو مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور هذه الايام من ازمة حادة في مياه الشرب بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

حيث تعمل وابورات ضخ شبكة المياه بالتيار الكهربائي وقال موظف في احدى المؤسسات الحكومية جبريل عبدالمجيد ان مشكلة العطش والكهرباء في شهر رمضان لا تحتمل

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موضحا ان الحكومة اخطاءت حينما ربطت شبكة المياه جميعها بالتيار الكهربائي مضيفا ان اي مشكلة في الكهرباء تقود لمشكلة في المياه وادت ازمة المياه لارتفاع كبير في اسعاررها حيث بلغ سعر فنطاس الماء 100جنيها بدلا من خمسين جنيها .

سودانير تتلقى وعود تمويل بـ110 ملايين دولار

أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" ياسر تيمو، أن الشركة تلقت وعوداً بتمويل يبلغ حوالى 110 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي، وأنها تجري حالياً اتصالات مع الحكومة عقب هذه الوعود.

وأبلغ تيمو حسب كالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، يوم الخميس، أن هناك عدداً من الجهات التي لم يسمها أبدت استعدادها لدعم الشركة وتوفير العملات الأجنبية لمقابلة احتياجات الصيانة.

وأوضح أن الشركة تسعى للنهوض وتقويم مسيرتها، وأشار إلى أن وعود بنك التنمية الإسلامي مربوطة بالالتزام بسداد الديون السابقة والتي لاتتجاوز الخمسين مليون دولار.

وكشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية عن جهود سابقة تمخضت عن موافقة مجلس الإدارة السابق بسدادها إلا إنها لم تنفذ.

هل ستتجه المعارضة السودانية إلى العصيان المدني؟

دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة في السودان، أمس الأربعاء، إلى العصيان المدني، بعد ما وصفه أحدهم برد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري، على مقترحاتهم لتشكيل حكومة مؤقتة.

ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي، بعد أسابيع من الخلاف حول إدارة الفترة الانتقالية، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد سنوات طويلة قضاها في المنصب.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".

ولم تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم عدداً من جماعات المعارضة تفاصيل عما تعتزم القيام به. لكنها تقود منذ أسابيع إضرابات ومسيرات واعتصامات، وغيرها من أعمال العصيان المدني.

كما سد المحتجون جسوراً، وطرقاً وسككاً حديدية، ما عطل حركة النقل في البلاد.

وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين، إن "الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش، ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق".

ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير، بتسليم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.

وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها قوى إعلان الحرية والتغيير، واجبات مجلس انتقالي سيادي يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس.

وتوضح المسودة، مسؤوليات مجلس الوزراء، ومجلس تشريعي يضم 120 عضواً.